Über Gewerkschaften für Bürgermedien

Der GfB e.V. fördert den Aufbau und die Entwicklung örtlicher GfB-Arbeitsgemeinschaften. Derzeit existieren in NRW rund 15 Arbeitsgemeinschaften "GewerkschafterInnen für Bürgermedien". Sie produzieren in den Verbreitungsgebieten des Lokalfunks eigenverantwortlich Beiträge für den Bürgerfunk. Die Radiowerkstätten verfügen über moderne Rundfunktechnik, räumliche Produktionsmöglichkeiten sowie qualifiziertes Betreuungspersonal. Sie bieten Zugang für interessierte BürgerInnen, ArbeitnehmerInnen oder Produzentengruppen auf der Grundlage des Landesmediengesetzes. In diesem Podcast werden regelmäßig Beiträge aus den einzelnen Radiowerkstätten veröffentlicht.