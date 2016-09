Der Ausbildungsreport 2007 der DGB Jugend hat erhebliche Defizite in der Ausbildung festgestellt. Mit der Berufsschultour NRW wird Jugendlichen nun dazu Unterstützung angeboten, wie sie die Qualität ihrer Ausbildung verbessern können. Die Experten, selber Jugendliche und junge Erwachsene, geben Informationen über Rechte und Pflichten in der Ausbildung und haben ein offenes Ohr für die Erfahrungen und Nöte der Auszubildenden. In Paderborn sprachen wir mit Sascha Groeters und Sonja Guettler über ihre Erfahrungen auf der bisherigen Tour.

Download MP3 (6,8 MB)