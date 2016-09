Am 19.04.2010 fand wieder eine Montagsdemo unter dem Motto "ich bin einer von 2000" gegen Stellenstreichungen der Siemens SIS in Paderborn statt. Aufgerufen hatten die Gewerkschaften in Paderborn, allen voran die IG-Metall.Vor Beginn der Demo sprach Holger Schmiedl (Freies Radio Paderborn) mit Carmelo Zanghi (IG Metall).http://www.radio-paderborn.de

Download MP3 (3,5 MB)